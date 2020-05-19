В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют приборы для быстрого обнаружения пожаров

2020-05-19 17:51:34

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В тестовом режиме установлена одна такая система. Если пилотный проект будет успешным, такие же системы могут установить по всей территории зоны отчуждения

В зоне отчуждения тестируют оборудование с оптическими и тепловизийными технологиями, которое может помочь в обнаружении пожаров на ранней стадии.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

По словам директора госспецпредприятия "Северная Пуща" Романа Кизюна, данные с камер, установленных в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия и если оборудование зафиксирует повышение температуры на прослеживаемой территории (около 10 км), диспетчеру автоматически поступит сигнал.

Система работает в режиме 24/7 и диспетчер, благодаря оптическим аппаратам, сможет детальнее рассмотреть место, где было зафиксировано повышение температуры и, соответственно, оперативно на него отреагировать.

В Госагентстве говорят, что пока установлена только одна такая система. Если пилотный проект успешно пройдет тестирование, такие же системы могут установить по всей территории зоны отчуждения.

зона отчуждения, чернобыльская зона, тепловизор, пожары

Как ранее сообщал Фокус:

  • По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
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