В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют приборы для быстрого обнаружения пожаров

В тестовом режиме установлена одна такая система. Если пилотный проект будет успешным, такие же системы могут установить по всей территории зоны отчуждения

В зоне отчуждения тестируют оборудование с оптическими и тепловизийными технологиями, которое может помочь в обнаружении пожаров на ранней стадии.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

По словам директора госспецпредприятия "Северная Пуща" Романа Кизюна, данные с камер, установленных в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия и если оборудование зафиксирует повышение температуры на прослеживаемой территории (около 10 км), диспетчеру автоматически поступит сигнал.

Система работает в режиме 24/7 и диспетчер, благодаря оптическим аппаратам, сможет детальнее рассмотреть место, где было зафиксировано повышение температуры и, соответственно, оперативно на него отреагировать.

В Госагентстве говорят, что пока установлена только одна такая система. Если пилотный проект успешно пройдет тестирование, такие же системы могут установить по всей территории зоны отчуждения.

Как ранее сообщал Фокус:

4 апреля в Зоне отчуждения вспыхнул пожар. Предварительно пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

В Житомирской области пожары не стихают с 16 апреля. Они нанесли ущерб на площади 2000 гектаров, ориентировочно на сумму 25 млн грн.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).