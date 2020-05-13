Все пожары в Чернобыльской зоне потушены, – Зеленский
2020-05-13 17:44:00
В Житомирской области ликвидировано большинство очагов огня
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил украинских пожарных и спасателей за тушение лесных пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.
Глава государства заявил, что на данный момент на территории Зоны отчуждения все пожары потушены, а в Житомирской области удалось ликвидировать большинство очагов огня.
"В последние дни тема пожаров утратила хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодняшний день в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", – сказал Зеленский.
Пожар в Зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. Предварительно пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса. В Житомирской области пожары не стихают с 16 апреля. Они нанесли ущерб на площади 2000 гектаров, ориентировочно на сумму 25 млн грн.
Как ранее писал Фокус:
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.