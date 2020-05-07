Нацгвардейцев-поджигателей сухой травы поймали под Киевом

2020-05-07 20:59:00

860 0

Бойцов на поле могли послать командиры, которым заплатили местные жители за "уборку" на полях

На днях под Киевом в Бориспольском районе бойцы Нацгвардии сжигали сухую траву. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с руганью и едва не побили. 

Видео было опубликовано в Telegram-канале Teza. Как пишет 24tv.ua, в Нацгвардии подтвердили, что бойцы их, они служат на полигоне в селе Старое, которое расположено в нескольких километрах от места съемки. Там добавили, что пожара, к счастью, не произошло. Бойцы якобы сами потушили все то, что подожгли.

От кого нацгвардейцы-срочники получили задание убирать поле в Нацгвардии не знают, однако обещали выяснить.

По сообщениям источников, бойцов на поле могли послать командиры, которым заплатили местные жители за "уборку" на полях.

нацгвардейцы поджигают траву

Впоследствии один из бойцов записал видеообращение, в котором извинился за свое поведение.

Напомним, что сейчас поджог травы в Украине запрещен законом. Минимальная сумма штрафа за это составляет 3 060 грн. Причиной появления такого запрета является то, что поджоги травы загрязняют воздух и часто приводят к лесным пожарам.

Как ранее писал Фокус:

  • Нацгвардия Украины проводит спецоперацию по поиску поджигателей лесов в Житомирской и Киевской областях, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков
  • В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.
  • По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Loading...