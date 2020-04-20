Спецоперация в лесу. Аваков поручил Нацгвардии искать поджигателей экосистем

Министр заявил, что была создана специальная группа для антидиверсионной операции

В Украине Нацгвардия проводит спецоперацию по поиску поджигателей лесов в Житомирской и Киевской областях, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 м. Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию", – написал Аваков и приложил фото упомянутых "феноменов".

Также он добавил, что в МВД была создана специальная группа для проведения так называемой "антидиверсионной операции".

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", – добавил Аваков.

Он также отметил, что на данный момент в Чернобыльской зоне из 4 проблемных очагов, один уже локализован. В Житомирской области из 4 активных очагов, были локализованы два.

"При этом прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший – возможно до 15-20 метров/сек. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки - и это риски", – подчеркнул министр.

Пока в МВД разрабатывается две версии масштабных пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине пожары уничтожили почти 18 тыс. гектаров экосистем. Спасатели предупреждают, если ситуация с возгоранием не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

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