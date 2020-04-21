Пожары в Житомирской области нанесли ущерб на 25 млн гривен, – ОГА

Пожар охватил более 4300 гектаров

Масштабные лесные пожары, которые с 16 апреля бушуют в Овручском районе Житомирской области, нанесли ущерб на площади 2000 гектаров.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"О последствиях массового возгорания, охватившего более 4300 гектаров, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 миллионов гривен", – сказал он.

Глава ОГА отметил, что больше всего от пожаров пострадали села Личманы, Магдин, Островы, Средняя и Нижняя Рудня. Оттуда отселили 50 жителей.

"Управлению ГСЧС Украины в Житомирской области поручено срочно провести подсчет расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации", – сказал Бунечко.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.