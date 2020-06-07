Трамп несет опасность: экс-госсекретарь республиканец Пауэлл заявил, что проголосует за Байдена

Бывший госсекретарь США при президенте Джордже Буше-младшем и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов при Буше-старшем республиканец Колин Пауэлл заявил, что поддержит кандидатуру демократа Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает Reuters.



Как отмечает агентство, Пауэлл стал первым влиятельным республиканцем, публично поддержавшим соперника Дональда Трампа. По его мнению, Трамп "отошел" от конституции США и представляет опасность для страны и демократии.

"Я никак не могу поддержать президента Трампа в этом году", – сказал Пауэлл.

Когда у него спросили, будет ли он поддерживать Байдена, он ответил: "Я буду голосовать за него".



Издание отмечает, что в 2016 году Пауэлл также выступал с осуждением высказываний Трампа и публично заявлял о поддержке его соперницы – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

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