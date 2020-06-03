Протесты в США: шеф полиции Хьюстона призвал Трампа закрыть рот

Арт Асеведо заявил, что президенту США не хватает лидерских качеств, и его поведение сеет невежество

Начальник полиции Хьюстона (штат Техас) Арт Асеведо на фоне массовых протестов в США раскритиковал поведение президента Дональда Трампа, призвав его "закрыть рот", а народ и полицию – разрешить ситуацию мирно.

Об этом сообщается в сюжете CNN.

Арт Асеведо прокомментировал недавний разговор Трампа с губернаторами штатов, в котором он обвинил их в слабости и призвал арестовать протестующих и "доминировать" над ними.

"Пожалуйста, если вы не можете сказать ничего конструктивного, держите свой рот на замке. Потому что вы ставите под удар мужчин и женщин, которым едва исполнилось 20 лет. Это не о доминировании, это о завоевании сердец и умов", – сказал Асеведо.

"Давайте будем предельно ясны, мы не хотим, чтобы люди путали доброту и слабость", – добавил он.

Начальник полиции Хьюстона также выразил мнение, что президенту не хватает лидерских качеств, и его поведение сеет невежество.

"Мы сейчас нуждаемся в лидере. Сейчас время быть президентом", – обратился он к Трампу.

По его словам, проблема протестов значительно глубже, чем плохая работа полиции, и заключается в глобальном неравенстве общества. Он призвал народ и полицию прекратить насилие и прийти на избирательные участки, чтобы изменить ситуацию мирно, путем голосования.

"Причина того, что происходит сейчас, состоит в том, что очень много людей в этой стране, которые сейчас бросают камни и наносят урон имуществу, никогда не беспокоились о том, чтобы проголосовать. Вы стоите перед выбором. Отдайте свой голос и протестуйте мирно, и тогда внимание будет направлено на недостаточную работу полиции. Но будем честны, дело не только в полиции, но и в обществе, в диспропорции во всем, в образовании, медицинском обслуживании, обеспечении продуктами. Поэтому, пожалуйста, не реагируйте так, просто обнимите друг друга. Преодолеть ненависть можно только любовью", – призвал своих сограждан Асеведо.

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