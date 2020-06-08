Коронавирус распространяется на половину комнаты в течение 10 часов, – ученые
Научное исследование показало, что частицы ДНК вируса на больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больничной комнате в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.
Об этом сообщает News-medical со ссылкой на статью в журнале "Journal of Hospital Infection".
Вместо того чтобы использовать вирус SARS-CoV-2, исследователи применили искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и не опасного для людей.
Исследователи поместили воду, содержащую эту ДНК, на поручни больничной койки в в комнате для пациентов с повышенным риском или инфицированными пациентами, а затем в течение следующих пяти дней отобрали 44 участка в больничной палате.
Они обнаружили, что через 10 часов генетический материал распространился на 41% участков, отобранных по всей больничной палате, от перил кроватей до ручек дверей, подлокотников в комнате ожидания, детских игрушек и книг в игровой зоне. После трех дней этот показатель вырос до 59%, а на пятый – вернулся к 41%.
Доктор Лена Сирик, старший автор исследования, сказала: "Наше исследование показывает важную роль, которую поверхности играют в передаче вируса, и насколько важно соблюдать правила гигиены рук и соблюдать уборку".
"Наш суррогат был только один раз нанесен к одному месту и распространялся через касание поверхностей персоналом, пациентами и посетителями. Человек с SARS-CoV-2, тем не менее, будет распространять вирус более чем на одном участке через кашель, чихание и прикосновение к поверхностям", – сказала она.
Наибольшая доля мест, на которых нашли суррогат, пришлась на области возле кроватей.
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