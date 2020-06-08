Коронавирус распространяется на половину комнаты в течение 10 часов, – ученые

Мир
Наибольшая доля мест, на которых нашли вирус, пришлась на области возле кроватей

Научное исследование показало, что частицы ДНК вируса на больничных каталках были выявлены почти на половине всех поверхностей в больничной комнате в течение 10 часов и сохранялись там не менее 5 дней.

Об этом сообщает News-medical со ссылкой на статью в журнале "Journal of Hospital Infection".

Вместо того чтобы использовать вирус SARS-CoV-2, исследователи применили искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и не опасного для людей.

Исследователи поместили воду, содержащую эту ДНК, на поручни больничной койки в в комнате для пациентов с повышенным риском или инфицированными пациентами, а затем в течение следующих пяти дней отобрали 44 участка в больничной палате.

Они обнаружили, что через 10 часов генетический материал распространился на 41% участков, отобранных по всей больничной палате, от перил кроватей до ручек дверей, подлокотников в комнате ожидания, детских игрушек и книг в игровой зоне. После трех дней этот показатель вырос до 59%, а на пятый – вернулся к 41%.

Доктор Лена Сирик, старший автор исследования, сказала: "Наше исследование показывает важную роль, которую поверхности играют в передаче вируса, и насколько важно соблюдать правила гигиены рук и соблюдать уборку".

"Наш суррогат был только один раз нанесен к одному месту и распространялся через касание поверхностей персоналом, пациентами и посетителями. Человек с SARS-CoV-2, тем не менее, будет распространять вирус более чем на одном участке через кашель, чихание и прикосновение к поверхностям", – сказала она.

Наибольшая доля мест, на которых нашли суррогат, пришлась на области возле кроватей.

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