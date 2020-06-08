В США демократы представили законопроект о реформе полиции

В Конгресс США демократы внесли законопроект, который предусматривает реформы правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции на фоне массовых акций протеста в стране.

Об этом сообщает The Hill.

Законопроект устанавливает запрет на федеральном уровне по применению удушающего приема, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков, вводит мандат на использование нательных телекамер полицейскими по всей территории страны и создает базу данных, которая раскрывает имена полицейских, которые злоупотребляли полномочиями.

Спикер Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер и другие демократы подали законопроект в понедельник утром, сразу после того, как они провели минуту молчания и встали на колени в Центре посетителей Капитолия в течение 8 минут и 46 секунд – времени, когда полицейский из Миннеаполиса душил коленом афроамериканца Джорджа Флойда до его смерти.

Демократы назвали эти реформы давно назревшим средством борьбы с расовой несправедливостью в правоохранительных органах США.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.