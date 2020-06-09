В Беларуси количество зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек
По состоянию на 9 июня, в Беларуси зарегистрировано 50 265 случаев коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Минздрав страны.
Прирост за последние сутки составил 812 человек.
За время эпидемии выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с коронавирусом. За сутки количество тех, кто выздоровел, увеличилось на 626 человек.
Всего в стране было проведено 644 160 ПЦР-тестов на коронавирус.
По данным Минздрава Беларуси, от Covid-19 умерли 282 человека.
9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы. "Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", – заявил Лукашенко.
Как ранее писал Фокус:
- По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.
- Также Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.
- А недавно президент Беларуси заявил, что коронавирус – это "удар по башке" от Бога из-за безответственного отношения к природе.