Выборы в Беларуси: Лукашенко потребовал не допустить несанкционированные митинги и напомнил об Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал силовиков не допустить во время предвыборной президентской кампании проведение несанкционированных митингов, намекнув на Майдан в Украине.
Белорусского президента цитирует его пресс-служба.
"Потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон…", – заявил Лукашенко.
Он высказал опасения, что могут появиться "группы боевиков, которые захотят организовать побоище на площади".
"Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади", – сказал Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер потребовал привлечь к ответственности тех, кто угрожает чиновникам, силовикам и сотрудникам участковых комиссий.
"Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, на адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы…обратить на это серьезное внимание. Если идут угрозы – это уголовное нарушение", – подчеркнул Лукашенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов. Об этом он сказал на встрече с председателем КГБ РБ Валерием Вакульчиком.