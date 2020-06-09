В Таиланде нашли мертвой пропавшую две недели назад украинку

В Таиланде нашли тело 32-летней украинки Ольги Фроловой, которая пропала две недели назад. Об этом сообщило местное издание khaosodenglish.com.

Полиция обнаружила видеозапись с камеры безопасности, на которой запечатлена Фролова в день пропажи. На женщине была та же одежда, в которой ее нашли. Вместе с тем полиция пока не может сказать, как тело попало в то место, где его обнаружили, потому что в сельской местности, где все происходило, мало камер наблюдения.

Сообщается, что тело нашел местный житель. Муж Фроловой сообщил полиции о ее пропаже 25 мая.

Сейчас тело проходит детальную экспертизу в полицейской больнице Бангкока. Обработка ее результатов займет около двух недель.

Полиция заявила, что подозревает убийство, поскольку были очевидные попытки спрятать тело. О подозреваемых ничего не сообщается

Муж Фроловой написал в Facebook, что изначально местная полиция не проявляла заинтересованности в этом деле: "За более чем неделю ее поисков они максимум что сделали - это проверили ее имя по базам".

"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этому. Мне очень хотелось чтобы я ошибался, – написал Димас Фролов. – Расследование о причине смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки которые она подала когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла".

Он также сообщил, что его жена закончила свою книгу. Книга на украинском, написана от первого лица, но это художественная книга. В ее последнем сообщении, отправленном 24 мая, говорится: "Я все-таки это накорябала, аж не верится. Спасибо, что терпели меня".

Как ранее сообщал Фокус: