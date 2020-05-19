В Британии умерла от коронавируса украинка, – МИД
2020-05-19 18:31:00
Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов
В Великобритании умерла гражданка Украины, 1978 года рождения, у которой был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, пишет "Интерфакс-Украина".
"19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом", – сказал он.
По его словам, посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела.
Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.
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