Статистика коронавируса в Украине на 18 мая: 260 новых случаев инфицирования
2020-05-19 09:45:00
356 человек выздоровели, 13 – умерли
По состоянию на утро 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, 5632 человек выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев, 356 человек выздоровели, 13 – умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Отметим, что за минувшие сутки зафиксировано наименьшее количество новых случаев заражения с 8 апреля (когда подтвердили 224 новых случая).
Всего в Украине исследовано 239 961 образцов методом ПЦР.
Заболели 1348 ребенка и 3696 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 898 человек, из них 1114 детей и 3025 медработников. Нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников.
В целом 5632 пациента уже выздоровели, в частности 5276 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)
- Волынская обл. - 635 (158)
- Днепропетровская обл. - 843 (104)
- Донецкая обл. - 131 (42)
- Житомирская обл. - 573 (185)
- Закарпатская обл. - 911 (197)
- Запорожская обл. - 385 (196)
- Ивано-Франковская обл. - 1235 (524)
- Киев - 2359 (285)
- Киевская обл. - 1245 (212)
- Кировоградская обл. - 445 (326)
- Луганская обл. - 42 (23)
- Львовская обл. - 1098 (216)
- Николаевская обл. - 263 (98)
- Одесская обл. - 784 (80)
- Полтавская обл. - 264 (203)
- Ровенская обл. - 1188 (370)
- Сумская обл. - 164 (98)
- Тернопольская обл. - 1081 (619)
- Харьковская обл. - 816 (163)
- Херсонская обл. - 168 (132)
- Хмельницкая обл. - 267 (67)
- Черкасская обл. - 376 (217)
- Черновицкая обл. - 2742 (682)
- Черниговская обл. - 110 (31).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, 5 276 человек выздоровели, 535 умерли.
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По состоянию на утро 19 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 805 005 человек, из которых 318 554 скончались и 1 787 539 выздоровели.