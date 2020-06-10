Facebook забанил темнокожего музыканта из Великобритании, заподозрив его в белом супремасизме

Невилл Стейпл поет в 2-тональной ска-группе The Specials, а также в своей собственной группе The Neville Staple Band. Он и сотни пользователей соцсети пострадали от недавней "зачистки" в Facebook. Пользователи предполагают, что соцсеть ошибочно ассоциирует субкультуру скинхедов, которая зародилась среди рабочего класса в Британии в 1960-х годах и была связана с ямайской музыкой, как движение расистов и неонацистов.

Артисты утверждают, что их музыкальная и модная идентичность связана с музыкальным направлением ska и reggae, а также музыкальным жанром 2 Tone (вторая волна популярности ска, – ред.), но они не имеют ничего общего с крайне правыми.

Действия Facebook прокомментировала супруга 65-летнего музыканта Невилла Стейпла.

"Facebook отключил сотни (возможно, тысячи) учетных записей сегодня вечером. Блокировка разума!", – написала жена Стейпла в Twitter.

Другой пользователь, пострадавший от действий соцсети, рассказал, что был поражен, когда и его аккаунт был заблокирован.

"Мы традиционные скинхеды, регги, ска и представители старой школы, и все мы были заклеймены как расисты. Я думаю, что это связано с тем, что в Америке президент Трамп назвал некоторые организации белых супремасистов террористическими", – говорит 56-летний Нил Мартин.

Он добавляет, что складывается впечатление о том, что Facebook заблокировал даже людей с бритыми головами на фотографиях.

В субкультуре скинхедов выделяют две волны популярности. В конце 1950-х годов послевоенный экономический бум привел к увеличению доходов среди многих молодых людей. Они стали больше следить за модой, популяризированной американскими соул-группами, британскими R&B-группами. Такую молодежь начали называть модами, что стало отдельной субкультурой.

В дополнение к стилю одежды моды переняли и музыкальный стиль ямайских rude boy ("грубых ребят") – ска, рокстеди и раннее регги. Ска является музыкальным стилем, появившемся на Ямайке в конце 1950-х годов. Для стиля характерен раскачивающийся ритм 2/4. Рокстеди также музыкальный стиль из Ямайки, который основывается на карибских ритмах.

Вторая волна началась в конце 1970-х годов, когда субкультура скинхедов была возрождена в значительной степени после появления панк-рока. Примерно в это же время некоторые скинхеды присоединились к крайне правым группам, таким как Национальный фронт и Британское движение.

В Германии к 1980-м годам между скинхедами и членами антифашистского левого крыла уже регулярно вспыхивали уличные бои. А немецкие неонацисты во главе с Михаэлем Кюненом начали набор в свои ряды молодых членов для продвижения движения, как националистического.

Симптоматично, что современные скинхеды-неонацисты и футбольные фанаты иногда используют песни родоначальников субкультуры, к примеру, выбрасывая руку в нацистском приветствии ("кидая зигу") под слова из песни The Zigger Zagger Song ямайского певца Лорела Эйткена, припев к которой звучит как "зига-зага ой ой ой".

В свою очередь, Facebook сообщил владельцам заблокированных аккаунтов, что им необходимо предоставить удостоверение личности с фотографией, чтобы реактивировать учетные записи.

"Похоже, Facebook деактивировал мой аккаунт, потому что я был подписан на многих скинхедов и мод-группы. Думаю, что в штаб-квартире FB должны сделать домашнюю работу, прежде чем предполагать, что все скинхеды расисты", – подытожил один из фанатов музыкального жанра Вик Муллан.

В компании заявили, что проводят расследование по данному инциденту.

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