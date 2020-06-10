"Приведем всех в чувства": Лукашенко заявил, что не допустит Майдана в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов не допустит массовых протестов и государственного переворота в стране. Об этом сообщает БелТА.
"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана – тем более", – заявил Лукашенко на совещания с чиновниками своей администрации и руководством Центральной избирательной комиссии.
Подобные заявления Лукашенко делал ранее, когда встречался с председателем КГБ Валерием Вакульчиком.
"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – сказал белорусский лидер.
Кроме того, обращаясь к членам правительства, он сказал: "Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат".
"Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали… В этой стране моя жизнь. И многих из вас", – сказал Лукашенко.
Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Александр Лукашенко призвал силовиков не допустить во время предвыборной президентской кампании проведение несанкционированных митингов.