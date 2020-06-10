Толковый словарь английского языка Merriam-Webster расширит определение расизма

Издатели одного из самых известных и авторитетных толковых словарей английского языка Merriam-Webster сказали, что готовы скорректировать определение понятия "расизм" для его актуализации, сообщила CNN. Это решение стало следствием переписки с чернокожей американкой 22-летней Кеннеди Митчем, которая в мае написала издателям о необходимости изменений.

Сейчас определение расизма в Merriam-Webster состоит из трех пунктов:

Убеждение, в соответствии с которым раса является первичным детерминантом человеческих черт и способностей, а расовые различия порождают врожденное превосходство той или иной расы; Доктрина или политическая программа, основанная на принятии расизма и предназначенная для осуществления его принципов; Политическая или социальная система, основанная на расизме.

Митчем хочет, чтобы в словаре появилось уточнение, что расизм – это системное проявление ненависти по отношению к кому-то, а не просто нелюбовь к определенному типу людей. "Нынешнее определение не является репрезентативным для того, что на самом деле происходит в мире, – объяснила она. – То, как расизм происходит в реальной жизни, это не просто предубеждение, это системный расизм, с которым сталкиваются многие чернокожие американцы".

Питер Соколовский, главный редактор Merriam-Webster, сказал: "Мы сможем выразить более четко в определении идею асимметричной структуры власти".

По его словам, что словарные статьи традиционно стремятся сделать более короткими, чтобы уменьшить объем печатных изданий. Но сейчас это не так актуально, так как многие пользуются онлайн-версиями словарей.

Merriam-Webster обновляют два или три раза в год, и новая версия статьи "расизм", вероятно, будет готова к следующему обновлению.

Как ранее сообщал Фокус: