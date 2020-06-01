Военно-воздушные силы США впервые возглавил афроамериканец

Президент США Дональд Трамп назначил темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим военно-воздушными силами. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Мое решение назначить командующим ВВС генерала Чарльза Брауна, как первого в истории афроамериканца на этой должности, одобрено Сенатом. Исторический день для Америки! С нетерпением жду возможности тесно работать с генералом Брауном, который является патриотом и великим лидером", – написал Трамп.

Как сообщает Голос Америки, кандидатура Брауна получила в Сенате единогласную двухпартийную поддержку: "за" проголосовали 98 сенаторов, "против" – никто.

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Назначение Брауна произошло на фоне массовых протестов против расовой дискриминации, которые вспыхнули в США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я думаю о том, что мое назначение может принести некоторую надежду, но оно также несет с собой тяжелое бремя. Я не могу исправить столетия расизма в нашей стране, как не могу исправить десятилетия дискриминации, которые, возможно, отразились на членах наших ВВС", – сказал Браун в своем обращении к военно-воздушным силам.

До этого назначения Браун возглавлял Тихоокеанское командование ВВС. С июля 2016-го по июль 2018 года он был заместителем командира Центрального командования, курирующего действия американских военных на Ближнем Востоке. До этого Браун возглавлял Центральное командование ВВС США.

В начале военной карьеры Браун был пилотом истребителя F-16 и налетал почти 3 тыс. часов, в том числе 130 боевых часов.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.