Брат Джорджа Флойда призвал Конгресс реформировать полицию США

Брат погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США, Филониз Флойд призвал американский Конгресс реформировать правоохранительную систему. Об этом сообщает ABC.

На слушаниях в Конгрессе jн призвал конгрессменов принять необходимые изменения, которые сделают правоохранительные органы "решением", а не "проблемой".

"Привлекайте их к ответственности, когда они что-то делают неправильно. Научите их, что значит относиться к людям с сочувствием и уважением. Научите их тому, что необходимо. Они обладают силой. Научите их, что смертоносная сила должна использоваться крайне редко и только тогда, когда чья-то жизнь находится в опасности", – сказал он.

Он добавил, что если смерть его брата изменит мир к лучшему, то тогда он умер, как он жил.

"Именно от вас лежит ответственность, чтобы его смерть была не напрасной", – сказал Филониз Флойд конгрессменам.

Отметим, в Конгрессе США демократы внесли законопроект, который предусматривает реформы правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции на фоне массовых акций протеста в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.