Противники Трампа в Республиканской партии назвали его "Вторым конфедеративным президентом"

Группа противников президента Дональда Трампа из числа республиканцев заявила, что он заслужил титул второго президента Конфедеративных штатов Америки.

Об этом говорится в заявлении сообщества Lincoln Project, целью которого является не допустить переизбрания Трампа на второй срок.

Заявление последовало после того, как Трамп объявил, что военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, существовавшей на территории США в 19-м веке, не будут переименованы.

"Мы никогда не могли представить, что президент зайдет так далеко, чтобы прославлять генералов Конфидерации, которые боролись против Соединенных Штатов, чтобы сохранить рабство и Белое превосходство. Сегодня президент Трамп стал вторым конфедеративным президентом. Мы не можем этого позволить", – говорится в заявлении.

На фоне массовых протестов в США в последние дни наблюдается снос многих памятников, установленных в честь военных и политических деятелей, которые воевали на стороне Юга во время гражданской войны в США. Люди настаивают, что больше нельзя мириться с тем фактом, что объекты носят имена лидеров сторонников рабства.

"Ни один американец не должен чтить память генералов-предателей, которые несут вину за гибель более чем 620 тыс. граждан США", – написали представители Lincoln Project в Twitter.

Проект Линкольна – это американский политический комитет, сформированный в конце 2019 года несколькими видными действующими и бывшими республиканцами. Цель комитета – не допустить переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. В апреле 2020 года комитет объявил о поддержке Джо Байдена, демократа, в его гонке за пост президента США.

Как сообщает Голос Америки, Дональд Трамп отверг предложение переименовать десять баз армии США, которые носят имена конфедератов, заявив, что "Америка готовила и дислоцировала своих героев на этой священной земле и победила в двух мировых войнах".

"Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих величественных и легендарных военных объектов", – сказал Трамп, отметив, что подобное переименование станет искажением американской истории.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани поддержала главу Белого дома.

"Мы должны чтить то, что там происходило, а не переименовывать", – заявила она.

Одиннадцать Конфедеративных Штатов Америки проиграли четырехлетнюю Гражданскую войну (Война Севера и Юга – 1861-1865) против 25 штатов, оставшихся верными Союзу. По оценкам историков, конфликт унес жизни примерно 750 тысяч человек.

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