В Перу крестьяне пленили рабочих, обвинив их во внедрении 5G и распространении COVID-19
В провинции Уанкавелика в Перу жители села взяли в плен восьмерых техников, которые пришли починить антенну, их обвинили в установке вышки 5G и распространении коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
Пресс-секретарь компании, на которую работают "пленники", рассказал, что сотрудники пропали в среду, 10 июня, и до сих пор не были освобождены.
"Жители деревни не разрешают им уйти. Они намекают, что 5G передал COVID-19. Они ошибочно полагают, что COVID-19 передается с помощью радиоволн. Наша технология явялется беспроводной, и вирус не может передаваться с помощью электромагнитных волн", – заявили в компании.
В свою очередь, местные жители заявили, что отпустят рабочих, когда они уберут антенны.
На данный момент в Перу подтверждено 215 тыс. случаев коронавируса, 102 тыс. уже выздоровели, а еще 6109 человек умерли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британские мошенники продают дешевые USB-флешки под видом оберегов от 5G. Устройство под названием "5GBioShield" продается по цене от 343 до 405 долларов.
- Власти американского городка не пустили 5G-вышки в жилые районы, испугавшись рака. Администрация города откликнулась на просьбы 1% жителей.
- А Петиция о запрете 5G в Черкассах собрала необходимые для рассмотрения голоса. В противовес этой петиции на сайте горсовета Черкасс появилась еще одна, но уже с требованием внедрить в городе этот стандарт связи.