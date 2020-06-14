Дресс-код постапокалипсиса. Как коронавирус и карантин навсегда изменили стиль и моду

Нынешние итальянцы разительно отличаются от самих себя в прежние годы — они одеты в простую функциональную одежду, и сейчас их легко спутать с американцами, которые всегда предпочитали футболки, шорты и джинсы. В случае итальянцев эта перемена еще разительнее, поскольку их национальная мода всегда отличалась богатством и вальяжной элегантностью, отличной от тонко нюансированной французской.

"Мода — это оружие, помогающее выживать в ежедневной реальности" Билл Каннингем, американский фотограф

Представители модных брендов Италии фиксируют этот поворот от чрезмерности к функциональной простоте и надеются, что он будет долгосрочным и приведет к системным изменениям в индустрии. "Надеюсь, что мы никогда больше не вернемся к той "норме". Потому что наша прежняя жизнь была слишком расточительной. Да, мы возвращаемся к жизни, но, надеюсь, она будет совсем другой", — сказал в одном из интервью Алессандро Микеле, креативный директор бренда Gucci. Его поддержала и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур, которая высказала надежду, что ценности людей и модной отрасли изменятся: "Я считаю, что пандемия коронавируса — это возможность для всех нас задуматься, сколько денег мы тратим, сколько потребляем, сколько отходов генерируем. Это возможность пересмотреть ключевые принципы индустрии в целом".

Пересмотр уже начался — бренды подсчитывают убытки: их клиенты одевались на карантине непривычным для них образом. Поэтому появляются новые предметы одежды и тенденции, и некоторые из них переворачивают устоявшийся модный мир с ног на голову. Фокус собрал наиболее важные перемены в моде и практиках ношения одежды, которые останутся в обиходе как минимум в этом году.

Больше кислорода

(Фото: Getty Images)

На карантине розничные магазины одежды закрылись, а люди прекратили покупать вещи, сохраняя средства на более насущные нужды. По данным аналитического агентства McKinsey, за этот период прибыль мировой индустрии моды сократилась на 27–30%. Агентство прогнозирует, что 80% компаний Европы и США столкнутся с финансовым кризисом, и в последующие год-полтора наступит волна банкротств. Карантинный простой означает также, что производители одежды не смогли оплатить новые заказы и быстрых поступлений в магазины не будет. Крупнейшие бренды массовой моды, такие как H&M, Zara и Marks & Spencer, отшивают свои коллекции на фабриках в Бангладеш. По исследованиям Глобального центра прав работников, 22 марта 2020 года модные бренды отменили свои заказы в Бангладеш на $1,44 млрд и миллион местных швей потеряли работу.

За карантинное время нарушилась система, которая формировалась в фешен-индустрии десятилетиями. Прервались не только закупки, но и цикл недель моды — мероприятий, где бренды показывали новые коллекции. В июне должны были пройти показы коллекций на 2021 год, однако в лучшем случае их покажут осенью и онлайн. В то же время за карантин у ретейлеров накопились сотни тонн одежды, которую они не смогли продать. Поэтому в апреле многие объявили о внеочередных скидках посреди сезона в надежде избавиться от гигантского стока. А британский дизайнер Вивьен Вествуд и вовсе показала прошлогодние вещи как новую коллекцию. Эти явления стали поводом, чтобы такие идеологи индустрии, как Анна Винтур и др., в очередной раз заявили о том, что необходимо отказаться от вечной гонки за новыми вещами и перейти к более умеренному потреблению.

Разговоры о неумеренности и кризисе перепроизводства ведутся в мире моды не первый день. Эта индустрия — одна из самых загрязняющих окружающую среду. По данным Greenpeace, ежегодно она производит 1,2 млрд т углекислого газа. На карантине тема умеренности снова стала актуальной — в том числе и потому, что нарушилась система поставок. За неимением новых тканей и других материалов производители обращаются к старым запасам. Популярность приобретают бренды, работающие с винтажными, бывшими в употреблении вещами, которым дают новую жизнь. К примеру, в Берлине пользуется спросом продукция местной фирмы 2LiveFashion, которая, в частности, шьет маски из старой одежды Fendi, Ralph Laurent, Louis Vuitton и других престижных брендов.

Маски говорят

(Фото: Getty Images)

Маски для лица стали главным приобретением коронавирусной моды. Они вошли в обиход вынужденно, поскольку одноразовых хирургических масок не хватало. Поэтому в США, к примеру, Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал хирургические маски только для медицинского персонала, а вне больниц — тканевые. Украинский Кабинет министров также постановил, что для ношения в общественных местах подойдет любая маска, включая самодельные. Ситуацией воспользовались модные бренды и дизайнеры, которые принялись заполнять нишу. К маскам они подходят как повседневному предмету одежды вроде сумки, рубашки и шьют их из разных тканей либо выпускают в комплекте с другими предметами одежды: например, платье или спортивный костюм и маска — с одинаковым рисунком. Дизайнеры экспериментируют с материалами, используя кружево, кожу или вышивку. К примеру, украинский дизайнер Юлия Перекрес­това под своим брендом Julia Kros выпустила коллекцию Save around, которая вошла в рейтинг наиболее креативных масок от Forbes. Дизайнер использовала лаковую экокожу и сетчатую ткань, снабдила маски застежкой-молнией.

Маски не новость в мировом обиходе. Закрывать ими лицо придумали японцы во время пандемии испанского гриппа в начале XX века. С тех пор в культуре многих азиатских стран появилась привычка носить маску в попытке спастись от смога. Есть и другие локальные традиции закрывать лицо: в арабских странах используют платки-арафатки, паранджу, никабы и чадру. Отличие нынешней ситуации в том, что маски вошли в глобальный обиход. Кроме того, они перетянули на себя одну из функций футболок — такую как зона радикального высказывания. На масках печатают не только смешные мемы, но и лозунги вроде "умру, но не сейчас", а поскольку они находятся на лице, то и высказывание видно сразу. В этом, возможно, скрыт наибольший потенциал масок, которые могут надолго задержаться в обиходе у бунтующей молодежи и субкультур.

Домашний офис

(Фото: Getty Images)

Этой весной миллионам людей по всему миру пришлось работать дома и участвовать в совещаниях онлайн. Смена режима работы повлекла за собой изменения в ассортименте одежды, которую покупали для домашних офисов. И в целом люди задумались о том, что носить дома, где они проводят весь день, а не только утро и вечер. Очевидно, что пижамой нельзя обойтись, когда вы проводите zoom-созвон с партнерами или подрядчиками. Поэтому в США, к примеру, взлетели продажи предметов одежды для "верха", который виден в окне видеоконференции — свитеров и футболок, — но не рубашек, галстуков или блуз. Домашний режим работы обратил внимание покупателей на домашнюю одежду — это в сновном трикотажные костюмы, брюки, свитшоты и футболки. Они так же удобны, как и пижамы, но выглядят приличнее. Британская сеть Browns, которая закрыла физические магазины, но продолжила работу онлайн, за время карантина увеличила продажи домашней одежды на 70%. Учитывая, что и после послаблений часть сотрудников продолжает работать удаленно, спрос на данную категорию товаров сохранится.

Предчувствие апокалипсиса

(Фото: Getty Images)

После недель моды, прошедших в конце февраля, как раз накануне карантина, многие модные критики заговорили о предчувствии конца света, которое ощущают дизайнеры. Поводом для этого стали две коллекции — мужская от бренда Balenciaga и женская от Marine Serre. Показ Balenciaga был по-настоящему апокалиптичным. По сцене, окрашенной в глухой черный цвет, шли модели, одетые преимущественно в черную одежду, при этом они шагали по воде, эффектно ее разбрызгивая. Креативный директор бренда Демна Гвасалия рассказал, что вдохновлялся библейскими главами об апокалипсисе, желая отобразить "религиозную чистоту, минимализм и строгость". Действительно, костюмы и плащи, демонстрируемые моделями, силуэтами и чертами кроя похожи на сутаны священников. Чтобы их сшить, дизайнер изучал одежду представителей разных конфессий.

Француженка Марин Серр в своей коллекции показала другой аспект модного апокалипсиса — сложные отношения человека и окружающей среды. Этот дизайнер отличается тем, что 50% своих коллекций шьет из бывших в употреблении тканей и создает многослойную, архитектурно скроенную одежду. Однако модная общественность запомнила только моделей, которые выходили на подиум в масках, подчас закрывавших все лицо.

Верхнее белье

(Фото: Getty Images)

Эта история началась в сентябре 2019 года, когда папарацци застали актрису Кэти Холмс, которая после шопинга с дочерью ловила такси в центре Нью-Йорка. В тот прохладный день Кэти надела кашемировый комплект бренда Khaite — бюстгальтер и кардиган поверх него. После того как фото актрисы в этом наряде были опубликованы, бренд пережил атаку покупателей, и лифчики раскупили за час. Воспользовавшись успехом, Khaite выпустил кашемировые бюстгальтеры по $550 и в новой летней коллекции — предзаказ стартует с 15 июня. Более того, другие бренды, более демократичные по ценам, взяли на вооружение концепцию, что нижнее бельё можно носить как верхнее. Такие бренды, как Mango, Calvin Klein и H&M, выпустили свои версии летних лифчиков-топов из трикотажа, экокожи и других материалов. Их предлагают носить с расстегнутой рубашкой, пиджаком или кардиганом, точно как Кэти Холмс.

Богемная расслабленность

(Фото: Getty Images)

Одним из главных трендов в летнем женском гардеробе стал стиль бохо, или богемный. Он был особенно популярен в 1970-е, когда процветала культура хиппи и прогрессивные субкультуры одевались в цветастые рубашки и платья, носили массу "фенечек" на запястьях и шее. Также отличительная черта одежды в стиле бохо, свободный крой, — выгодный ход для тех, у кого на карантине расплылась фигура. Летом текущего года классический бохо приобретает и новые черты — к примеру, большие отложные воротники платьев, свободные халаты в стиле кимоно носят поверх футболки с шортами, а в качестве аксессуара — плетеные корзины и сумочки. Непременным аксессуаром нового бохо стали самодельные бусы и браслеты, ими хвастаются те, кто занимался творчеством и поделками на карантине.