Перед переездом в Белый дом Мелания Трамп пересмотрела брачный контракт, – СМИ

После избрания Дональда Трампа президентом США, его супруга, Мелания Трамп, не спешила перебираться в Белый дом. Именно тогда она пересмотрела свой брачный контракт.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на книгу журналиста Мэри Джордан The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп).

В книге указывается, что во время избирательной кампании своего мужа Мелания, якобы, узнала из СМИ много нового о его отношениях с другими женщинами. Ей понадобилось время, чтобы "остыть", пишет журналист, и именно тогда она использовала свое отложенное прибытие в Белый дом в качестве рычага для пересмотра финансовых условий брачного контракта с Дональдом Трампом.

Мэри Джордан также утверждает, что "успокаивающее воздействие" Мелании на мужа "было настолько велико, что окружение Трампа и, по крайней мере, один из его взрослых детей просили ее приехать в Белый дом, как только возможно".

При этом сама Мелания Трамп объясняет задержку переезда в Белый дом нежеланием прерывать школьный год ее сына Бэррона.

Мэри Джордан также пишет, что Мелания во многом поддерживает мужа, про что говорит ее желание остаться в Белом доме на второй срок.

"Она больше походит на него, чем может показаться", – написала Мэри Джордан.

