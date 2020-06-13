В Британии отметили день рождения королевы Елизаветы II скромным парадом

В субботу, 13 июня, королева Елизавета II официально отмечает свой день рождения. Вопреки традициям военный парад в Лондоне у Букингемского дворца не проводился, передает ВВС.

В этом году из-за пандемии коронавируса 94-летняя королева вместе со своим 99-летним супругом находятся в самоизоляции в Виндзорском замке на западе Лондона.

Именно в Виндзоре она приняла поздравления от валлийских гвардейцев, которые прошли маршем в честь дня рождения монарха. Солдаты соблюдали дистанцию – 2,2 метра друг от друга.

Как правило на параде присутствуют все основные члены королевской семьи, а также тысячи зрителей. Однако сегодня церемония проходила без приглашенных гостей и зрителей. Церемония длилась около 20 минут.

Королева Елизавета II впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. До этого подобное мероприятие проходило здесь в 1895 году при королеве Виктории.

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