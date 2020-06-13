В Британии отметили день рождения королевы Елизаветы II скромным парадом
В субботу, 13 июня, королева Елизавета II официально отмечает свой день рождения. Вопреки традициям военный парад в Лондоне у Букингемского дворца не проводился, передает ВВС.
В этом году из-за пандемии коронавируса 94-летняя королева вместе со своим 99-летним супругом находятся в самоизоляции в Виндзорском замке на западе Лондона.
Именно в Виндзоре она приняла поздравления от валлийских гвардейцев, которые прошли маршем в честь дня рождения монарха. Солдаты соблюдали дистанцию – 2,2 метра друг от друга.
Как правило на параде присутствуют все основные члены королевской семьи, а также тысячи зрителей. Однако сегодня церемония проходила без приглашенных гостей и зрителей. Церемония длилась около 20 минут.
Королева Елизавета II впервые отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке. До этого подобное мероприятие проходило здесь в 1895 году при королеве Виктории.
Как ранее писал Фокус:
- День рождения у британской королевы 26 апреля, однако по сложившейся традиции официально и публично монарх отмечает его во вторую субботу июня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского монарха от имени всех украинцев, пожелав крепкого здоровья, мира и благополучия.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили королеву Елизавету с днем рождения в апреле.
- 10 июня принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, отпраздновал свое 99-летие на карантине в Виндзорском замке.