Принц Филипп отмечает свое 99-летие на карантине в Виндзорском замке

Королева Великобритании и ее супруг все еще придерживаются правил социального дистанцирования

Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, празднует свое 99-летие на карантине в Виндзорском замке. Об этом сообщает The Guardian.

Королева и ее супруг все еще придерживаются правил социального дистанцирования, так как из-за своего возраста входят в группу риска из-за COVID-19. Но по случаю дня рождения принца Филиппа Букингемский дворец поделился новой фотографией пары на фоне замка.

Герцог Эдинбургский является самым долго правящим принцем-консортом в британской истории, он отошел от королевских обязанностей в мае 2017 года.

С декабря 2019 года принц Филипп не появлялся на публике после того, как он провел четыре ночи в больнице. Тогда в Букингемском дворце сообщили, что принца госпитализировали для "наблюдения и лечения" ранее существовавшего заболевания.

В марте королева и герцог переехали в Виндзорский замок для самоизоляции из-за пандемии коронавируса, и остались там даже после того, как карантин был смягчен.

Сама же королева Великобритании отпраздновала свой 94-й день рождения в апреле без особых почестей, отменив традиционный оружейный салют из-за пандемии. Недавно королеву видели верхом на лошади на территории замка.

В разгар пандемии коронавируса королева также адресовала нации два послания, призывая к солидарности и решимости в борьбе с коронавирусом.

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