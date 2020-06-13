Бразилия вышла на второе место в мире по количеству смертей от коронавируса
Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате инфицирования коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
По последним данным, в латиноамериканской стране зафиксировано 828 810 случаев заражения коронавирусом и 41 828 смертельных исходов. За последние сутки число больных увеличилось почти на 26 тысяч, 909 человек умерли в результате заражения.
Стоит отметить, что количество смертей в Бразилии может быть выше, так как массового тестирования в этой стране не проводят. Эксперты не исключают, что Бразилия еще не прошла пик заболеваемости.
Тем временем Индия вышла на четвертое место по количеству заболевших. Сейчас там почти 310 тысяч заразившихся, а к концу июля этот показатель может превысить 500 тыс. случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся резкой критике из-за своих комментариев по поводу рекордного роста числа жертв коронавируса в стране.
- 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших. 6 июня сайт заработал, но теперь он показывает только новые случаи заболевания и смерти.
- Бразилия намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения.
- По состоянию на 13 июня в мире зафиксировали 7 740 505 случаев инфицирования коронавирусом при 428 346 летальных исходах. 3 966 582 человек выздоровели.