Польша случайно оккупировала часть Чехии и назвала это "недоразумением"

Польские войска, охранявшие границу в рамках мер по борьбе с коронавирусом, заняли позиции у часовни на чешской стороне границы. Они пробыли там несколько дней.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в северо-восточной Моравии, которая является частью Силезии. Этот исторический европейский регион охватывает территории Польши, Чехии и Германии. Граница образована небольшим ручьем.

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Военных заметил строитель, который занимался ремонтом часовни. Он хотел провести экспертизу, однако пограничники, которые установили КПП на пути к часовне, не дали ему это сделать.

Местные жители связались с чешскими полицейскими, и польской армии было приказано уйти.

"Размещение пограничного поста было результатом недоразумения, а не преднамеренного действия. Это было немедленно исправлено, и дело было решено – также чешской стороной", – заявили в Минобороны Польши, сообщает CNN.

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