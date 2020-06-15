Египет начнет принимать зарубежных туристов с 1 июля
Египет подтвердил планы с 1 июля начать открывать свои аэропорты для регулярных международных пассажирских рейсов. Сначала будут открыты три курортные зоны у моря. Об этом сообщило Reuters.
Как сообщил министр авиации Мохамед Манар Анба, правительство Египта разработало меры, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и гостиницах.
"Туристы из стран с высоким уровнем заболевания, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, должны будут пройти тестирование до приезда в Египет", – сказал он.
Внутренние авиарейсы в стране не прекращались. С 1 июня гостиницам Египта разрешено работать с 50-процентной заполняемостью.
В Египте с населением около 100 млн человек зарегистрировано 44,5 тыс. случаев коронавируса и 1,6 тыс. – смерти. В воскресенье, 14 июня, министерство здравоохранения сообщило о 1600 новых заболеваниях второй день подряд и о 91 случае смерти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство туризма и археологии Египта провело дезинфекцию главной туристической достопримечательности страны – Большого Сфинкса и пирамид.
- После реставрационных работ, которые длились почти сто лет, старейшую пирамиду Египта вновь открыли для посетителей. Ступенчатая пирамида была построена архитектором и визирем Имхотепом более 4700 лет назад для фараона Джосера, основателя Древнего Царства в некрополе Саккара к югу от Каира. Она считается первой пирамидой, построенной в Египте и самым старым сохранившимся каменным зданием в мире.