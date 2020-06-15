Тапком по таракану. Есть ли у белорусов шанс свергнуть Александра Лукашенко

Что привело к протестам? Надоел Лукашенко?

Да, человек, правящий 9-миллионной страной 26 лет подряд и готовый пойти на свой шестой президентский строк, надоел. Но, во-первых, не всем. Есть те, кто по-прежнему говорит о нем как о гаранте стабильности. Те, кто удачно вписался в созданную Лукашенко систему. И те, кто входит в круг его приближенных. А во-вторых, даже раздраженные режимом могли бы продолжать его терпеть.

В обществе, пока оно не вступило в эпоху коронакризиса, существовал некий социальный контракт: граждане живут небогато и не слишком свободно, но зато в стране нет войны и разгула преступности

Лукашенко всегда любит делать акцент на порядке. А его подданные в массе своей, как написал белорусский блогер Игорь Драко, до недавнего времени оставались "идиотами" – в том значении, в каком это слово употреблялось в Древней Греции, маркируя людей, живущих частной жизнью и не интересующихся общественной. В гипертрофированном смысле это хорошо иллюстрирует интернет-мем с репродукций картины Репина "Бурлаки на Волге" и приписанным к ней кратким диалогом: "– Долго еще? – Не знаю, я политикой не интересуюсь…" Мем, собственно, не относится напрямую к белорусам, но отражает известную ментальность: пока ситуация позволяет, лучше "не раскачивать лодку". А если уж браться за это дело, то исполнять его очень аккуратно. Как выразился белорусский журналист Александр Класковский: "Белорусы славятся тем, что даже во время акций протеста пересекают колонной улицу сугубо на зеленый свет".

Такое положение дел, с некоторыми всплесками-отступлениями, существовало до недавнего времени. Однако ссора Лукашенко с Москвой, вылившаяся в удорожание для Минска углеводородов, и коронакризис заставили народ усомниться в наличии вышеуказанного контракта. К бедности и бесхозяйственности, как поводам для недовольства, добавилась сомнительная политика президента в борьбе с COVID-19. А особенно тот цинизм, который он продемонстрировал в отношении жертв вируса. Заслуженного артиста страны, известного театрального актера Виктора Дашкевича Лукашенко назвал "бедолагой", который "не выдержал". А в отношении еще одного умершего, из Витебской области, сказал, что тамошний губернатор его заверил: мужчина скончался из-за лишнего веса. "А как можно жить со 135 килограммами веса?" – процитировал Лукашенко губернатора. Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) комментирует данный инцидент так: "Налицо расхождение ожиданий народа и линии власти".

В этой ситуации народ припомнил Лукашенко не только его "рецепт" против COVID-19: водка, сауна и тяжелый труд. Но и его "вранье, когда цифры по умершим занижаются в 15-20 раз и по заражениям в несколько раз". Таково мнение координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрия Бондаренко, считающего, что президент "оживляется только тогда, когда речь заходит о хоккее, биатлоне и т.д. По главным вопросам, которые интересуют белорусов, он несет чушь". При бедности и безработице в стране Лукашенко строит себе новые резиденции. "На всю маленькую Беларусь их уже 18, – говорит главный редактор сайта "Хартыя-97" Наталья Радина. – Он устраивает спортивные соревнования, покупает "майбахи", самолеты, строит ледовые дворцы, продолжает проводить потешные турниры с собственным участием".

Совокупность всех факторов и удобный случай – выборы на носу – всколыхнули белорусов. Митинги приобрели масштабность, какую страна не видела по крайней мере с разгона массовых акций в 2010 году.

И что, у президента есть сильные политические оппоненты?

Притом что ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп кандидатов, основных конкурентов Лукашенко – трое. Вернее, двое – Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и супруга третьего, гомельского видеоблогера Сергея Тихановского, которого арестовали на одной из акций.

Тихановского сравнивают кто с российским Навальным, кто даже с польским Валенсой. Он стал популярным благодаря своему YouTube каналу "Страна для жизни", куда приглашал простых людей. Те жаловались на низкие зарплаты и пенсии, плохие дороги, разваленные колхозы. Его поездки по стране обернулись тем, что еще вчера аполитичные жители провинции стали активной силой движения за отставку Лукашенко под жестким лозунгом "Стоп таракан, Но пасаран!" Образ таракана привнесла в протест жительница города Глубокого, участвовавшая в одном из стримов Тихановского. Логика? Все боятся президента, как чудище из сказки Чуковского. Потом появились тапки – орудие борьбы с тараканом и неотъемлемый атрибут митингов. Находящийся в СИЗО Тихановский не смог зарегистрироваться кандидатом в отведенное время. Поэтому-то вместо него в электоральную борьбу вступила его жена Светлана. Она не обладает харизмой мужа, называет себя стеснительной и домашней. И не уверена, как поведет себя дальше. "Я думаю, что я продолжу. Но пока не знаю. Думаю, что да", – сказала она русской службе Би-би-си.

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В Беларуси Тихановского оппозиционеры уже объявили политическим заключенным, и это стало первым случаем, когда на демонстрации с требованием освободить видеоблогера вышли люди в разных уголках страны. В Брюсселе, назвав обвинения против задержанного необоснованными, также призвали Минск освободить его и других задержанных активистов.

Польское издание Onet высказывает некоторые сомнения по поводу фигуры Тихановского: "Он занимался в России бизнесом и несколько лет жил в Москве. Она бывает целью эмиграции, но прозападные белорусские оппозиционеры уезжают отнюдь не туда".

Ежи Марек Новаковский, бывший советник премьер-министра Польши по политическим вопросам, выразился даже так: "Варшаве не следует поддерживать пророссийскую оппозицию только потому, что Лукашенко недемократ".

В число тех, кого еще по мнению поляков не следует поддерживать, вошел и Виктор Бабарико – кандидат, которому удалось за считанные дни собрать более 200 тыс. подписей (при необходимых 100 тыс.), а также инициативную группу в 9 тыс. человек. Это лишь на 2 тыс. меньше, чем в аналогичной группе Лукашенко, для формирования которой был включен президентский админресурс. Бабарико 20 лет руководил "Балгазпромбанком" – белорусским филиалом "Газпромбанка", принадлежащего российскому "Газпрому". В Польше это вызывает тревогу. Зато в самой Беларуси говорят, что экс-банкир мог бы стать фигурой, которая бы устроила и Россию, и Запад.

Сам кандидат подчеркивает, что идет в президенты, чтобы быть менеджером: "Есть две концепции, и я в этом абсолютно убежден. Есть лидер великого народа, которому временно предоставлена возможность представлять интересы этой нации. И есть пастух, у которого есть сторожевые собаки, и у которого есть овцы и бараны. Это две совершенно разные модели поведения". Варианты политических трансформаций в стране Бабарико видит так: "Либо мы как европейские люди, как самая мирная нация, сделаем нашу революцию надежды мирной, как это сделали в Чехии, во многих других странах, или – я очень не хочу этого – [вариант] "Чаушеску"".

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Удастся ли Бабарико до выборов не угодить за решетку или, по крайней мере, не быть снятым с гонки, сказать трудно. В столичном офисе "Балгазпромбанка" уже побывали силовики в масках. Всего день спустя после того, как Лукашенко, возмутившись якобы принудительным сбором подписей за своих конкурентов в частных компаниях, отдал распоряжение "прошерстить этих пузатых буржуев". По-видимому, президент – к которому из-за низкой популярности приклеилось прозвище "Саша 3%", – считает экс-банкира главным своим конкурентом. "Репрезентативной социологии по рейтингам в стране нет, – пишет Артем Шрайбман, белорусский политический обозреватель, для сайта Carnegie.ru, – но во всех опросах на популярных новостных сайтах с десятками тысяч голосов Бабарико с более 50% выигрывает у Лукашенко, который не дотягивает и до 10%".

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Третий кандидат – Валерий Цепкало, дипломат, создатель "Парка высоких технологий" (белорусской Кремниевой долины) и бывший помощник нынешнего президента. Он иронизирует, что Лукашенко хорошо разбирается в том, сколько поросят рожает одна свиноматка, однако стране следует оставить этого президента на его хуторе и двигаться дальше. Отставному правителю, по мнению Цепкало, следует предоставить право "вести жизнь нормального гражданина. Но, конечно, наверное, за государственный счет, как во многих странах мира поступают. Возможно, государство могло бы обеспечить его охраной – один-два человека. Потому что не всем людям нравилось, как он государством управляет. Нельзя быть святым на должности первого лица. Поэтому для того, чтобы избежать возможности физического насилия против человека, я думаю, что какая-то маломальская охрана должна быть за ним оставлена".

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И к Бабарико, и к Цепкало отношение у белорусской оппозиции настороженное. Для Дмитрия Бондаренко эти люди – "инопланетяне": "Цепкало, при всей своей риторике, вдруг заявил, что первые 10 лет диктатора Лукашенко были прекрасными. Он доволен тем, что происходило, хотя именно в это время были убиты его коллеги по команде Лукашенко на выборах 1994 года – генерал Юрий Захаренко, Виктор Гончар и другие. Это очень странное заявление. Именно в те десять лет была заложена основа и построена тоталитарная система колхозной диктатуры. Что касается Виктора Дмитриевича Бабарико, то этот человек прекрасно себя чувствовал во время правления Лукашенко. В 2010 году, когда вся страна и весь мир обсуждали, что происходит в Беларуси, голоса Бабарико мы не слышали. А он мог каким-то тайным образом помочь репрессированным или что-то сказать. Тем более, он свободный человек, руководил иностранным банком. Но этого не было".

Уйдет ли Лукашенко?

Добровольно – нет. Судя по его действиям, он пытается использовать максимум возможностей, чтобы не допустить негативного для себя развития событий. Хотя его перестановки в правительстве кое-кто в Москве оценил как проявление "чемоданного настроения". К примеру, по мнению Андрея Суздальцева, политолога, заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, новый премьер РБ Роман Головченко, имевший ранее дело с продажей оружия и курировавший "финансовые потоки, которые шли в места, где скапливается капитал семьи Лукашенко — в Абу-Даби, в Катар и так далее, не будет заниматься экономикой, он будет заниматься эвакуацией. В Беларуси сделали большие выводы, глядя на то, как эвакуировался Янукович".

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Однако если это и так, то, по-видимому, лишь отчасти. Потому что сдаваться, как четвертый президент Украины, Лукашенко не собирается. Его риторика отнюдь не выглядит мирной. На совещании после назначений в правительстве он прямо говорил, на какие исторические примеры ориентируется: "Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну, так мы напомним".

У Лукашенко неплохо получалось при помощи фейков, распространяемых через официальные СМИ (как правило, силовиками), создавать зловещие образы тех, кто готов ввергнуть Беларусь в смуту. От вооруженных до зубов боевиков, прорвавших госграницу со стороны Украины, и 16-летнего подростка, сделавшего взрывчатку в термосе и отправившегося на площадь для теракта, до террориста, который собирался при помощи дохлой крысы, вымоченной в ведре воды, отравить городской водопровод. Что-то подобное можно ожидать и в нынешней ситуации. Дабы сам белорусский лидер мог в очередной раз претендовать на роль спасителя.

Однако самой главной целью по-прежнему остается обезглавить оппозицию и запугать участников "революции тапок". Если это получится (а многие аналитики считают именно так), тогда у него хватит сил растоптать протест. Как это было сделано в декабре 2010 года. Когда в вечер после президентских выборов к зданию правительства вышли примерно 40 тысяч человек, Лукашенко не колебался. Он отдал приказ применить силу. Его осудили за такой шаг в Европе и мире, но это уже не играло какой-либо роли.

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В августе (а может, даже раньше) ситуация может повториться. Если критическая масса протестующих будет не слишком большой. Такое вполне вероятно. Как пишет Александр Класковский: "Одно дело – выказывать недовольство режимом в очереди желающих подписаться за альтернативного претендента, то есть когда исполняешь предусмотренную законом процедуру, и совсем другое – выходить под дубинки с большим риском сесть". Только белорусское общество и только в дни, когда такое испытание наступит, способно ответить себе на вопрос: готово ли оно к этому?