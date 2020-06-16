В мире из-за коронавируса забывают о гриппе, – ВОЗ

В мире на фоне пандемии коронавируса снизилась интенсивность мониторинга за случаями заболевания гриппом, заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Отслеживание заболеваемости гриппом либо приостановилось, либо падает во многих странах, произошло резкое сокращение обмена информацией о гриппе", – сказал он.

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Одной из причин этого ВОЗ считает перегруженность лабораторий работой, связанной с коронавирусом, и нацеленность персонала на борьбу именно с коронавирусом.

"По сравнению с прошлыми тремя годами, мы наблюдаем сильный спад в масштабах тестирования на грипп во всем мире", – добавил Гебрейесус.

По его словам, доставка образцов с вирусом гриппа в центры, сотрудничающие с ВОЗ, сократилась в этом году на 64%. Кроме того, на 94% сократилось предоставление информации о случаях заболевания гриппом с данными о генетической последовательности в базы всемирной научной инициативы GISAID.

Уровни заболеваемостью гриппом на 6 июня

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