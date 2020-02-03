Ученые выяснили, что год рождения человека влияет на его восприимчивость к гриппу

Исследователи считают, что тип гриппа, которым люди болеют в детстве, влияет на иммунную систему

Ученые выяснили, что уязвимость человека к тому или иному типу гриппа зависит от возраста. Об этом сообщает New Atlas.

В исследовательских кругах, изучающих грипп, существует такое понятие, как феномен антигенного импринтинга. Согласно теории, тип гриппа, которым человек болеет в раннем возрасте, влияет на реакцию иммунной системы на вирус до конца его дней.

Результаты нового исследования добавили вес этой гипотезе. Исследователи смогли отследить редкий сезон гриппа, чтобы выявить быстрые изменения в тенденциях заражения, которые судя по всему, связаны с возрастом пациентов.

Дело в том, что два подтипа гриппа А, вызывающие кашель, боль в горле и лихорадку, обычно циркулируют в разные сезоны. Но в эпидемиологический сезон с 2018 по 2019 годы циркулировали сразу оба подтипа – H1N1 и H3N2.

Именно это дало возможность для исследователей гриппа в Университет Мак-Мастер, Канада редкую возможность изучить понятие антигенного импринтинга.

"Мы уже знали из наших предыдущих исследований, что восприимчивость к определенным подтипам гриппа может быть связана с годом рождения. Но новое исследование идет гораздо дальше в изучении антигенного импринтинга", – заявил ведущий автор исследования из Университета Монреаля Ален Ганьон.

Работа ученых поможет сфере здравоохранения в подготовке к очередному сезону гриппа, помогая определить, какие демографические группы подвергаются наибольшему риску, в зависимости от подтипа вируса.

"Предыдущий иммунитет людей к таким вирусам, как грипп или даже коронавирус, может оказать огромное влияние на риск заболевания во время последующих эпидемий и пандемий. Понимание того, как предыдущий иммунитет делает людей защищенными или восприимчивыми к вирусу, действительно важно для того, чтобы помочь нам определить группы населения, которые подвергаются наибольшему риску во время сезонных эпидемий и вспышек новых вирусов", – говорит соавтор Мэтью Миллер.

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