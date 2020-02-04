В тени коронавируса. Украину накрыла эпидемия свиного гриппа: как не заболеть

Пока весь мир с тревогой следит за распространением китайского коронавируса, в Украине полным ходом набирает силу традиционная угроза – сезонная вспышка гриппа. Из-за превышения эпидемического порога по заболеваемости гриппом в некоторых областях уже объявлена эпидемия. Фокус выяснил, какой именно грипп атакует нашу страну

За последнюю неделю в Днепропетровской области количество заболевших гриппом увеличилось на 44%, к медикам за помощью обратилось уже 26,5 тыс. жителей. В области объявлена эпидемия. На карантин отправили около 99 тыс. школьников. Учебный процесс приостановлен в 191 школе и 944 отдельных классах.

Похожая картина наблюдается в Черновицкой области, где эпидемический порог превышен на 33%. Число заболевших за последние 7 дней увеличилось на 39,2% - до 5891 человек, из которых 4118 детей. Госпитализированы 124 человека, из них 105 детей.

В целом по Украине порог по заболеваемости гриппом превышен на 1,4%. По данным эпидемиологов, еще в трех регионах регистрируют предэпидемический уровень: в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Между тем по всей стране школы закрываются на карантин, Киев не исключение. По состоянию на конец января полностью приостановлен учебный процесс в 7 школах и в отдельных классах еще 34 школ. 11 150 столичных учеников сейчас находятся на неплановых каникулах.

На данный момент официально известно о 13 случаях летального исхода от осложнений гриппа. Умерли жители Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ровенской областей. У умерших зафиксировали наличие хронических заболеваний, также они не были вакцинированы от гриппа. При этом медики отмечают, что в нынешнем эпидемическом сезоне значительно выросло количество украинцев, привившихся от вируса – их 220 тыс.

Свиной грипп

Врач медицинского центра "Верум" Наталия Бондаренко рассказала Фокусу, что нынешняя эпидемия – не что иное, как последствия сезонного гриппа. Опасность в том, что многие заболевшие инфицированы штаммом Н1N1, так называемым свиным гриппом.

"Подъем заболеваемости начался с конца декабря, эпидемический порог превышен только сейчас. Из-за этого закрыты на карантин отдельные школы (там, где много заболевших), как это бывало и раньше в сезон гриппа, - говорит Бондаренко. - К сожалению, теплая зима способствует распространению инфекционных заболеваний. Да, пока опять превалирует штамм Н1N1 и несколько человек уже погибло от пневмонии, но в Украине не первый год циркулирует этот штамм, поэтому поводов для паники нет. Просто сам по себе грипп довольно опасен и важно при малейшем намеке на ухудшение состояния (особенно если появляется одышка) как можно скорее обратиться за помощью, то есть, быть госпитализированным в стационар. Потому что основная опасность – развитие вирусной пневмонии, а развиться она может довольно быстро".

Свое название этот штамм вируса получил, потому что по генетическим признакам больше всего похож на грипп у свиней. Но мутация вируса произошла после заражения человеком от свиньи и теперь этот вирус передается исключительно от человека к человеку. Так что не стоит опасаться этих животных и шарахаться от прилавков мясных магазинов.

Симптомы свиного гриппа:

высокая температура – 38 градусов (появляется не у всех);

кашель;

боль в горле;

боль в мышцах;

головная боль;

озноб;

усталость;

иногда рвота и диарея.

При первых признаках заболевания следует тут же обратиться к врачу. На ранних стадиях грипп можно вылечить быстро и без осложнений. Лучшая профилактика – вакцина, их ориентировочная стоимость – от 250 до 350 грн. "Прививаться не поздно даже сейчас, максимум чем вы рискуете – что встретитесь с вирусом гриппа до того, как успеет сформироваться иммунитет", - говорит Наталия Бондаренко.

Как не заболеть?

Зима в этом году лишь календарная, без снега и суровых морозов. Поэтому нужно одеваться соответственно погоде: никаких тонких курток, когда на улице холодный ветер и не стоит надевать теплые шубы, если нет мороза. Переохлаждение и перегрев одинаково нарушают терморегуляцию организма и повышают риск заболеть.

Во время эпидемии стоит избегать мест массового скопления людей.

Если все же заболели, нужно дать организму время, чтобы справиться с инфекцией.

"Кашель и насморк – это естественная реакция организма, который старается с помощью слизи вымыть и вывести возбудитель наружу. Поэтому бороться с кашлем и насморком, то есть блокировать его сосудосуживающими каплями и противокашлевыми средствами не нужно, точно так же, как не нужно сбивать невысокую температуру", - советует врач Бондаренко.

Организму нужно дать возможность выработать столько слизи, сколько нужно, вовремя вывести токсины и сберечь силы для борьбы с болезнью. Поэтому самое главное и всегда работающее средство – пить как можно больше жидкости, если есть недомогание и слабость, побыть в покое. Если кашель возникает из-за раздражения в горле, можно применять таблетки и пастилки для рассасывания. При насморке помогут промывания солевыми гипертоническими растворами, лучше, если это будут аптечные аэрозоли. Не нужно самостоятельно назначать себе растительные сиропы от кашля (они чаще всего не работают) или антибиотики, стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Также стоит помнить, что при гриппе нельзя принимать аспирин.