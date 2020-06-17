Трамп похвастался вакциной от СПИДа, которой на самом деле нет

Президент США Дональд Трамп в качестве доказательства возможностей американских ученых разработать вакцину от COVID-19 привел несуществующую вакцину от СПИДа.

По словам Трампа, он общается с учеными и докторами и до конца года у США будут вакцина и лекарство от коронавируса. "Это люди – лучшие, самые умные, самые выдающиеся", – сказал он, выступая в Розовом саду Белого дома.

Президент добавил, что именно "они придумали вакцину от СПИДа". "СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", – заявил Трамп.

Но на самом деле, вакцины от СПИДа нет.

По мнению издания The Hill, Трамп вероятно имел в виду препарат PrEP для профилактики ВИЧ/СПИД, который выпускается в форме таблеток. Он предназначен для так называемой предэкспозиционной, или доконтактной профилактики, то есть о приеме препарата людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом.

Отмечается, что этот препарат чрезвычайно дорогой, и его нужно принимать регулярно. Вакцину же обычно принимают (вводят) один раз.

Юджин Гу, генеральный директор Cool Quit, считает, что слова Трампа о "вакцине против СПИДа" опасны тем, что люди могут посчитать PrEP вакциной и ограничиться одноразовым приемом, чтобы сэкономить деньги.

"Некоторые пациенты с ограниченными средствами могут решить принять только одну дозу, надеясь, что это работает как вакцинация, потому что они не могут позволить себе больше", – предостерегает он.

Напомним, по данным ВОЗ, разработкой вакцины от коронавируса сейчас занимаются не менее 120 фармкомпаний, более десяти вакцин уже проходят клинические испытания.

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