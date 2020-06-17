Борис Джонсон попал в ДТП при выезде из парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП при выезде с территории парламента в Лондоне. Об этом передает The Sun.

Как пишет издание, инцидент произошел, когда один из протестующих выскочил на дорогу перед автомобилем, в котором находился британский премьер. В итоге первый автомобиль с Джонсоном резко остановился, и следующая за ним машина охраны врезалась сзади.

В результате аварии никто не пострадал. На задней части машины премьер-министра образовалась небольшая вмятина.

Полицейский из эскорта премьера повалил на асфальт выскочившего на дорогу человека, прежде чем тот смог близко приблизиться к машине. После этого виновника дорожно-транспортного происшествия увели правоохранители.

Джонсон днем в среду, 17 июня, выступал в парламенте, отвечая на вопросы лидера оппозиции Кира Стармера.

На Парламентской площади перед Вестминстерским дворцом практически постоянно проходят различные акции протеста. В момент аварии там собрались несколько активистов, отстаивающих права курдов, а также противники "Брексита". Акции были малочисленными.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирусную болезнь, сообщил об ухудшении здоровья. По словам политика, он "впервые за долгие годы вынужден носить очки" из-за ухудшения зрения.