Переболевший Covid-19 Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения
2020-05-26 10:06:00
Премьер-министр Великобритании "впервые за долгие годы вынужден носить очки"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирусную болезнь, сообщил об ухудшении здоровья.
Об этом сообщает Sky News.
По словам политика, он "впервые за долгие годы вынужден носить очки" из-за ухудшения зрения. Возможной причиной этого Джонсон назвал коронавирус.
"Проблемы со зрением могут быть связаны с коронавирусом", – сообщил Джонсон.
Напомним, Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.
Симондс рассказала, что Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури – в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые ухаживали за Джонсоном, когда он находился в отделении интенсивной терапии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.
- 9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.
- 12 апреля Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. В своем обращении премьер поблагодарил британцев за то, что они находятся на самоизоляции и тем самым защищают от коронавируса национальную систему здравоохранения.