Переболевший Covid-19 Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения

Премьер-министр Великобритании "впервые за долгие годы вынужден носить очки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирусную болезнь, сообщил об ухудшении здоровья.

Об этом сообщает Sky News.

По словам политика, он "впервые за долгие годы вынужден носить очки" из-за ухудшения зрения. Возможной причиной этого Джонсон назвал коронавирус.

"Проблемы со зрением могут быть связаны с коронавирусом", – сообщил Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.

Симондс рассказала, что Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури – в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые ухаживали за Джонсоном, когда он находился в отделении интенсивной терапии.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.

9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.