На аукционе продали письмо Ван Гога, в котором он описывал посещение борделей

На аукционе Drouot в Париже продали письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном в конце 1888 года, в котором они описывали свое посещение борделей.

Об этом пишет BBC.

Письмо приобрел Фонд Винсента Ван Гога за € 210 тысяч. Его выставят в музее Ван Гога в Амстердаме в конце этого года. Считается, что это единственная переписка, которую Ван Гог когда-либо вел с другим художником.

Письмо адресовано французскому живописцу Эмилю Бернару. Художники описывали совместное проживание и работу во французском городе Арль.

"Теперь касательно того, что вас заинтересует: мы устроили несколько экскурсий по борделям и, вероятно, будем часто ездить туда на работу", – говорится в тексте письма.

В письме Ван Гог описывает Гогена как "неиспорченное существо с инстинктами дикого зверя".

"С Гогеном кровь и секс имеют преимущество перед амбициями", – написал выдающийся художник.

"Сейчас Гоген работает над изображением кафе, которое я тоже рисовал, но с фигурами, замеченными в борделях. Это обещает стать великолепной работой", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Пистолет из которого, вероятно, нанес себе смертельное ранение художник Винсент Ван Гог, был продан на аукционе Drouot в Париже за 162 тысячи евро.