НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-брифинга заявил о решении министров обороны стран-членов Альянса не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Альянс также призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.
Столтенберг добавил, что страны НАТО закупят дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения с целью противостоять России.
"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в Российской Федерации", – заявил Столтенберг.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).
- В Кремле официально прокомментировали новый статус Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация "внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам".