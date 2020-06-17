НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, – Столтенберг

Альянс призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-брифинга заявил о решении министров обороны стран-членов Альянса не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Альянс также призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Столтенберг добавил, что страны НАТО закупят дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения с целью противостоять России.

"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в Российской Федерации", – заявил Столтенберг.

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12 июня, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).