Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, подписал закон о санкциях против Китая из-за нарушений прав уйгуров.
Законопроект размещен на портале законодательной информации США.
Согласно документу, под санкции могут попасть те лица и организации, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. Закон предусматривает два вида ограничений − заморозку активов и визовые ограничения.
Кроме того, Конгресс должен получить отчет разведки о политике китайского правительства в районе Синьцзян и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в Китае, следует из документа.
Уйгуры − тюркоязычная народность, большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры − мусульмане-сунниты. По данным правозащитников, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Как ранее писал Фокус:
- В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые перевоспитательные центры, которые официально называются "Центрами профессионального обучения" уйгуров. Центры должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.
- В 2019 году Вашингтон ввел санкции против 28 организаций из Китая, которые посчитал причастными к нарушениям прав человека и задержаниям уйгуров. Тогда это были ограничения на экспорт и реэкспорт, а также отказ в лицензировании поставок.