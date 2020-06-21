Путин допускает, что пойдет на новый срок
Об этом он сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", передает Российская газета.
"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", – сказал Путин.
При этом он выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок в основной закон России.
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия поправки к конституции РФ), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – сказал Путин.
"Работать надо, а не преемников искать", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.
- Жители оккупированной части Донбасса, получившие российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме по изменениям к конституции России.