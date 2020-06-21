Полиция Гааги водометами разогнала протестующих против карантина

Об этом пишет DW.

По информации издания, заявку на проведение акции протеста подала группа Virus Waanzin ("Вирусное безумие").

Мэр Гааги Йохан Ремкес сначала запретил демонстрацию по соображениям безопасности, но после того, как перед главным вокзалом города собралось около двух тысяч демонстрантов, включая агрессивных футбольных фанатов, все-таки разрешил провести короткую акцию.

Атмосфера стала быстро накаляться. Несколько сотен протестовавших принялись сознательно искать конфронтации с сотрудниками полиции.

В результате правоохранители применили водометы и задержали пять человек, бросавших в полицейских камни.

"Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией", – сказал один из полицейских.

Как ранее сообщал Фокус:

В Испании жители Мадрида устроили "кастрюльный протест", требуя поскорее отменить карантинные ограничения.