В отделении "Новой почты" возмущенная клиентка надела на лицо трусы вместо маски

Ношение маски во время карантина в общественных местах и помещениях стало обязательным правилом, а персонал учреждений не может обслуживать клиентов без масок. Иногда это правило провоцирует скандалы. Так и произошло в одном из отделений "Новой почты". Там женщина в ответ на замечание надела на голову собственное нижнее белье.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На нем видно, что женщина сначала общается с работницей "Новой почты", потом, видимо в ответ на замечание, решительно снимает с себя джинсы, потом трусы и надевает их на голову в качестве защитной маски. За кадром слышно смех и нецензурные комментарии сотрудников, которые смотрят видео с камер наблюдения.

Осторожно, нецензурная лексика 18+

В "Новой почте" уже подтвердили, что инцидент действительно произошел в одном из их отделений.

"Сотрудник попросил клиентку надеть маску, когда оказалось, что у нее ее не было – выдал маску бесплатно. Но клиентка ею не воспользовалась", – заверили в "Новой почте". Также они отметили, что клиентку не осуждают, а вот сотрудников проверили.

"Мы против несанкционированной утечки информации, поэтому провели внутреннюю проверку и обнаружили нарушителя среди сотрудников, который записал инцидент с монитора на мобильный телефон и распространил в сети интернет. Мы рассматриваем вопрос его увольнения в связи с нарушением политики информационной безопасности компании", – заявили в компании.

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