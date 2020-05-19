Ученые выяснили, какие расстройства психики может вызвать коронавирус

Исследователи говорят, что риску подвержены пациенты с тяжелой формой COVID-19

Новое исследование показало, что некоторые тяжело больные пациенты с COVID-19 часто сталкиваются с психическими расстройствами. Об этом сообщает ВВС.

В работе, опубликованной в медицинском журнале Lancet, британские ученые говорят, что у некоторых людей в тяжелом состоянии наблюдается делирий – расстройство, сопровождающееся помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Исследователи считают, что длительное пребывание в реанимации и на аппарате ИВЛ увеличивают риск психических расстройств. Ученые пришли к выводу, что пациенты, оправившиеся после тяжелой формы COVID-19, могут столкнуться с депрессией, тревогой и посттравматическим синдромом (ПТСР).

Но большинство пациентов, особенно с легким течением болезни, не будут подвержены проблемам с психическим здоровьем.

Отмечается, что исследование было основано на анализе состояния пациентов после MERS, SARS и ранних данных о пациентах с COVID-19. Отмечается, что из 129 пациентов, госпитализированных с коронавирусами SARS и MERS, зафиксировали у 54 бессонницу, у 46 тревожность, у 44 нарушение памяти, у 42 подавленность и у 36 спутанность сознания.

Так, ученые из Великобритании и Италии, проанализировав данные, в основном из Китая, и обнаружили свидетельства путаницы создания и волнения у более чем 60% пациентов с COVID-19, которым требовалась интенсивная терапия.

Также ученые предупредили, что ПТСР наблюдался у 33% людей, перенесших SARS и MERS более чем через два года после тяжелого заболевания. У 15% выздоровевших была депрессия, а у еще 15% – тревожное расстройство. Такие пациенты часто жаловались на травматические воспоминания, проблемы с памятью, усталость, бессонницу и плохое настроение во время выздоровления.

До сих пор не ясно, как нынешняя пандемия повлияет на психическое здоровье людей без дополнительных исследований.

"Наш анализ более 3550 случаев коронавируса показывает, что большинство людей не будут страдать от проблем с психическим здоровьем после перенесенного коронавируса", – говорит один из руководителей исследования из Университетского колледжа Лондона Джонатан Роджерс.

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