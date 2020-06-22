В Израиле успешно испытали вакцину от коронавируса. Пока на хомячках
Ученые из Израильского института биологических исследований сообщили об успешном создании и доклинических испытаниях вакцины VSV-∆G-spike. Она состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV), который умеет кодировать белок-шип (S-белок) на поверхности коронавируса SARS-CoV-2, и тем самым вызывать иммунную реакцию организма. Отчет опубликован на bioRxiv.
VSV – это РНК-вирус, который вызывает заболевания у лошадей, крупного рогатого скота и свиней. Может вызвать гриппоподобную инфекцию у людей. Обычно быстро проходит без лечения. Его и ранее использовали как платформу для создания вакцин.
На этот раз ученые заменили в вирусе "ген", кодирующий его шип-белок, на аналогичный, взятый у SARS-CoV-2. Полученным рекомбинантным вирусом привили золотистых хомячков. Привитые животные набирали вес и не проявляли каких-либо признаков заболевания.
Ученые сообщают, что однократная вакцинация "привела к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител к коронавирусу", и что последующая попытка заразить животных настоящим SARS-CoV-2 через нос в разных концентрациях не привела к развитию у них болезни.
В контрольной группе у хомячков были сильно поражены легкие и обнаружены высокие концентрации вируса, а у привитых была "только незначительная патология и отсутствие вирусной нагрузки".
К достоинствам новой вакцины авторы отнесли то, что VSV может легко "размножаться", он вызывает сильный иммунитет, а удаление из него собственного белка-шипа сильно ослабляет вирус. Ожидается, что у большинства людей будет сильный иммунный ответ на его введение.
Новый кандидат на вакцину теперь должен быть проверен на более крупных животных, а потом на людях. Заявка на патент уже подана, сообщил Israel21c.
Как ранее сообщал Фокус:
- Американская компания Johnson & Johnson объявила, что начнет раньше, чем ожидалось, тестирование вакцины от коронавируса на людях – во второй половине июля, а не в сентябре.
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- В США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.
- Китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах. Ученые из Пекина создали химически инактивированную версию вируса.