В Турции будут штрафовать на 130 долларов за нарушение масочного режима
Об этом сообщает Anadolu.
Губернаторам 81 провинции страны направлено соответствующее предписание МВД Турции.
Как отмечает издание, в 48 турецких провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни. В других 33 провинциях маски обязательны только в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.
Напомним, Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Турции обязали производителей поставлять маски государству под угрозой конфискации фабрик.
- Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что если окажется, что сезонность не влияет на распространение COVID-19, масочный режим в Украине сохранится до конца года.