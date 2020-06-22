В Турции будут штрафовать на 130 долларов за нарушение масочного режима

Об этом сообщает Anadolu.

Губернаторам 81 провинции страны направлено соответствующее предписание МВД Турции.

Как отмечает издание, в 48 турецких провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни. В других 33 провинциях маски обязательны только в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.

Напомним, Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Турции обязали производителей поставлять маски государству под угрозой конфискации фабрик.