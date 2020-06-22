В Турции будут штрафовать на 130 долларов за нарушение масочного режима

Начиная с 22 июня, в Турции каждый, кто нарушит требования по ношению маски, будет оштрафован на 900 лир (более 130 долларов США).

Об этом сообщает Anadolu.

Губернаторам 81 провинции страны направлено соответствующее предписание МВД Турции.

Как отмечает издание, в 48 турецких провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни. В других 33 провинциях маски обязательны только в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.

Напомним, Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок. При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.

Как ранее сообщал Фокус:

В Турции обязали производителей поставлять маски государству под угрозой конфискации фабрик.