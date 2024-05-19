Штрафы и электронные повестки: в Минобороны дали ответ на вопросы о мобилизации (фото)

В оборонном ведомстве ответили на вопросы, связанные с приложением "Резерв+" и пояснили, какие административные наказания предусмотрены для тех, кто не обновил данные в ТЦК.

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В Министерстве обороны Украины ответили на часто задаваемые вопросы относительно мобильного приложения "Резерв+" для обновления данных мужчин призывного возраста в Украине. В частности, в ведомстве рассказали о статусе указанных данных военнообязанных, а также пояснили, какие наказания понесут уклонисты в случае нарушения норм нового закона о мобилизации. Об этом 18 мая сообщили обозреватели издания "Букви".

Если не обновить данные за 60 дней

В случае, если украинские мужчины призывного возраста не обновили данные за 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации, их ожидает штраф от 17 тысяч до 51 тысячи грн, после чего они все равно обязаны будут обновить данные.

При этом механизм привлечение к ответственности выглядит следующим образом:

ТЦК подаст заявление о розыске человека в Национальную полицию;

после обнаружения человека могут сразу доставить в ТЦК или же выдать повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления данных;

ТЦК СП открывает дело о привлечения к ответственности с уведомлением подозреваемого. При этом дело могут открыть через 3 месяца после установления правонарушения.

материалы дела отправляют в исполнительную службу. В случае невыплаты штрафа могут заблокировать банковские счета нарушителя.

Фото: Скриншот из Telegram

Будут ли отправлять повестки в приложении "Резерв+"

Отмечается, что согласно с законодательством Украины, понятия "электронной повестки" не существует, поэтому в приложении никаких повесток раздавать не будут.

Фото: Скриншот из Telegram

Как часто необходимо обновлять контактную информацию

В случае, если персональные данные призывника изменились, их необходимо обновить в течение 7 дней с момента изменения.

Фото: Скриншот из Telegram

Является ли информация в приложении "Резерв+" официальным документом.

Информация о персональных данных в приложении "Резерв+" пока не является официальной. Однако в перспективе Минобороны может разработать механизм, который позволит приравнять электронный документ с учетными данными к бумажному варианту.

Фото: Скриншот из Telegram

Какие данные можно просматривать в приложении "Резерв+"

В приложении "Резерв+" пользователь будет иметь доступ до следующих данных:

ФИО и дата рождения;

категория, дата и вид учета;

информация об отсрочке или бронировании;

результаты ВЛК;

звание военнообязанного и его воинская специальность;

номер налоговой (РНОКПП);

уникальный номер в реестре "Оберіг";

информация о нахождении в розыске.

Фото: Скриншот из Telegram

Кто имеет доступ к данным в "Оберіг"

Доступ к данным имеет Минобороны Украины, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки, а также ТЦК и СП.

Фото: Скриншот из Telegram

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