Штрафы и электронные повестки: в Минобороны дали ответ на вопросы о мобилизации (фото)
В оборонном ведомстве ответили на вопросы, связанные с приложением "Резерв+" и пояснили, какие административные наказания предусмотрены для тех, кто не обновил данные в ТЦК.
В Министерстве обороны Украины ответили на часто задаваемые вопросы относительно мобильного приложения "Резерв+" для обновления данных мужчин призывного возраста в Украине. В частности, в ведомстве рассказали о статусе указанных данных военнообязанных, а также пояснили, какие наказания понесут уклонисты в случае нарушения норм нового закона о мобилизации. Об этом 18 мая сообщили обозреватели издания "Букви".
Если не обновить данные за 60 дней
В случае, если украинские мужчины призывного возраста не обновили данные за 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации, их ожидает штраф от 17 тысяч до 51 тысячи грн, после чего они все равно обязаны будут обновить данные.
При этом механизм привлечение к ответственности выглядит следующим образом:
- ТЦК подаст заявление о розыске человека в Национальную полицию;
- после обнаружения человека могут сразу доставить в ТЦК или же выдать повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления данных;
- ТЦК СП открывает дело о привлечения к ответственности с уведомлением подозреваемого. При этом дело могут открыть через 3 месяца после установления правонарушения.
- материалы дела отправляют в исполнительную службу. В случае невыплаты штрафа могут заблокировать банковские счета нарушителя.
Будут ли отправлять повестки в приложении "Резерв+"
Отмечается, что согласно с законодательством Украины, понятия "электронной повестки" не существует, поэтому в приложении никаких повесток раздавать не будут.
Как часто необходимо обновлять контактную информацию
В случае, если персональные данные призывника изменились, их необходимо обновить в течение 7 дней с момента изменения.
Является ли информация в приложении "Резерв+" официальным документом.
Информация о персональных данных в приложении "Резерв+" пока не является официальной. Однако в перспективе Минобороны может разработать механизм, который позволит приравнять электронный документ с учетными данными к бумажному варианту.
Какие данные можно просматривать в приложении "Резерв+"
В приложении "Резерв+" пользователь будет иметь доступ до следующих данных:
- ФИО и дата рождения;
- категория, дата и вид учета;
- информация об отсрочке или бронировании;
- результаты ВЛК;
- звание военнообязанного и его воинская специальность;
- номер налоговой (РНОКПП);
- уникальный номер в реестре "Оберіг";
- информация о нахождении в розыске.
Кто имеет доступ к данным в "Оберіг"
Доступ к данным имеет Минобороны Украины, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки, а также ТЦК и СП.Важно