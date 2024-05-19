Штрафи й електронні повістки: у Міноборони дали відповідь на запитання про мобілізацію (фото)

В оборонному відомстві відповіли на запитання, пов'язані із застосунком "Резерв+", і пояснили, які адміністративні покарання передбачені для тих, хто не оновив дані в ТЦК.

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У Міністерстві оборони України відповіли на поширені запитання щодо мобільного застосунку "Резерв+" для оновлення даних чоловіків призовного віку в Україні. Зокрема, у відомстві розповіли про статус зазначених даних військовозобов'язаних, а також пояснили, яких покарань зазнають ухильники в разі порушення норм нового закону про мобілізацію. Про це 18 травня повідомили оглядачі видання "Букви".

Якщо не оновити дані за 60 днів

У разі, якщо українські чоловіки призовного віку не оновили дані за 60 днів після набрання чинності новим законом про мобілізацію, на них очікує штраф від 17 тисяч до 51 тисячі грн, після чого вони все одно зобов'язані будуть оновити дані.

Механізм притягнення до відповідальності має такий вигляд:

ТЦК подасть заяву про розшук людини до Національної поліції;

після виявлення людину можуть одразу доставити до ТЦК або ж видати повістку про необхідність з'явитися до ТЦК для оновлення даних;

ТЦК СП відкриває справу про притягнення до відповідальності з повідомленням підозрюваного. Справу можуть відкрити через 3 місяці після встановлення правопорушення;

матеріали справи відправляють у виконавчу службу. У разі невиплати штрафу можуть заблокувати банківські рахунки порушника.

Фото: Скриншот из Telegram

Чи надсилатимуть повістки в застосунку "Резерв+"

Зазначається, що, згідно із законодавством України, поняття "електронної повістки" не існує, тому в застосунку жодних повісток роздавати не будуть.

Фото: Скриншот из Telegram

Як часто необхідно оновлювати контактну інформацію

У разі, якщо персональні дані призовника змінилися, їх необхідно оновити протягом 7 днів із моменту зміни.

Фото: Скриншот из Telegram

Чи є інформація в застосунку "Резерв+" офіційним документом

Інформація про персональні дані в застосунку "Резерв+" поки що не є офіційною. Однак у перспективі Міноборони може розробити механізм, який дасть змогу прирівняти електронний документ із обліковими даними до паперового варіанту.

Фото: Скриншот из Telegram

Які дані можна переглядати в застосунку "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" користувач матиме доступ до таких даних:

ПІБ і дата народження;

категорія, дата й вид обліку;

інформація про відстрочку або бронювання;

результати ЛКК;

звання військовозобов'язаного та його військова спеціальність;

номер податкової (РНОКПП);

унікальний номер у реєстрі "Оберіг";

інформація про перебування в розшуку.

Фото: Скриншот из Telegram

Хто має доступ до даних в "Оберіг"

Доступ до даних має Міноборони України, Генштаб ЗСУ, СБУ та Служба зовнішньої розвідки, а також ТЦК та СП.

Фото: Скриншот из Telegram

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