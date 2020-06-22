Суд в Гааге возобновил заседание по делу сбитого над Донбассом самолета рейса МН17

Окружной суд Гааги (Нидерланды) возобновил заседание по делу о крушении самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом говорится в сообщении суда.

Суд продолжит подготовку к рассмотрению дела по существу. В частности, будет заслушана сторона защиты, относительно того, какая информация ей необходима для подготовки к следующим заседаниям.

Предварительный этап слушаний по этому делу МН17 прошел с 8 по 10 июня. По информации нидерландской прокуратуры, суд должен начать рассмотрение дела по существу осенью 2020 года.

Читайте также: США отказались рассекречивать спутниковые данные по делу MH17

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года. В результате погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета.

Согласно техническому расследованию Управления безопасности Нидерландов Boeing сбила ракета с боеголовкой, которые состоят на вооружении Вооруженных сил России, и применяются зенитно-ракетными комплексами "Бук", "Бук-М1" и "Бук-М1-2".

Расследовательская группа Bellingcat заявила, что самолет сбили ракетой комплекса "Бук", который привезли из расположения 53-й зенитной ракетной бригады РФ в Курске.

В ходе судебного заседания в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.

Как ранее сообщал Фокус: