Сокровища на виду. ТОП-5 очень дорогих находок в самых необычных местах

Золото в вагоне

В октябре 2019 года в Швейцарии, в вагоне поезда Санкт-Галлен — Люцерн, нашли мешок с тремя килограммами золота. Его стоимость — $191 тыс. Поначалу власть пыталась самостоятельно отыскать владельца сокровища, но потом обратилась за помощью к СМИ. Ждать своего хозяина слитки будут пять лет. Если он не появится, золото уйдёт в казну государства.

Метеорит на ферме

Американец Дэвид Мазурек более 30 лет подпирал 10-килограммовым метеоритом двери в сарае. "Пришелец из космоса" упал на Землю в 1930-х годах и достался Дэвиду от прежних владельцев фермы. В 2018-м мужчина заподозрил, что это не обычный кусок железа, и обратился в местный университет. Там подтвердили, что это метеорит. Он оказался шестым по величине из всех, которые находили в штате Мичиган. В июле 2019 года Мазурек продал его планетарию Мичиганского университета за $75 тыс.

Миллион на дороге

Эмили и Дэвид Шанц из округа Каройлан (штат Виргиния, США) в мае 2020 года обнаружили мешки с деньгами на дороге, случайно наехав на них машиной. Сначала они решили, что это забытый кем-то мусор, и хотели выбросить мешки на свалку. Но в последний момент заметили в них пластиковые пакеты с деньгами. Свою находку супруги передали в полицию. Оказалось, что $1 млн потеряли инкассаторы.

Короны в мусорном баке

31 июля 2018 года из собора в Стренгнесе (Швеция) украли короны короля Карла IX и его супруги, королевы Кристины, а также державу (символ власти) монарха. Похищенные регалии случайно нашли в феврале прошлого года в мусорном баке на окраине Стокгольма. Обнаруженные на короне следы ДНК подтвердили вину подозреваемого в краже.

Клад в морозилке

В 2019 году в доме покойной жительницы графства Уилтшир (Великобритания) нашли тайник с драгоценностями. Внуки знали, что их бабушка коллекционировала ювелирные украшения, и попросили аукционистов помочь с поиском. В итоге клад обнаружили в морозилке, рядом с замороженными стейками. Среди найденного — подвеска с драгоценными камнями стоимостью 30 тыс. фунтов стерлингов, итальянское сапфировое ожерелье XVII в. стоимостью 15 тыс. фунтов и испанское многослойное золотое ожерелье с рубинами, бриллиантами и изумрудами XVI в. — 6 тыс. фунтов.